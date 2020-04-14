Учителя столичных школ оказывают психологическую поддержку семьям с детьми

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Педагоги столичных школ начали оказывать психологическую поддержку семьям с детьми, сообщили в пресс-службе московского департамента образования и науки.

"Были запущены классные часы в дистанционном формате для того, чтобы оказать психологическую поддержку семьям. Такое решение было предложено Ассоциацией классных руководителей Москвы", – говорится в сообщении.

Раз в неделю классные руководители запускают видеоконференции с учениками и их родителями, чтобы поговорить о волнующих вопросах.

Отмечается, что не все родители имеют опыт пребывания дома с ребенком сутки напролет, а потому они нуждаются в поддержке. С этой целью для мам и пап учащихся проводят психолого-педагогические консультации.

Ранее психолог заявила, что после пандемии коронавирусной инфекции произойдет всеобщая переоценка ценностей. В частности, многие люди научатся радоваться мелочам и станут больше внимания уделять близким и друзьям.