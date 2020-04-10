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Экономика

21:09

Центр поддержки экономики Москвы будет вести консультации в выходные дни

город экономика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Центр поддержки экономики будет работать в выходные дни. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"В связи со вступлением в силу дополнительных ограничений Центр поддержки экономики будет работать все выходные для того, чтобы с каждым предприятием проработать все возникающие вопросы – от режима работы до получения пропусков", – заявил Ефимов.

Он подчеркнул, что не сомневается в том, что большая часть вопросов будет поступать от предприятий обрабатывающей промышленности города, которые не имеют возможности приостановить свою деятельность. По его словам, оказывать им помощь будут сотрудники профильного департамента.

"Ситуация и в стране, и в мире меняется каждый день. Мы видим, что у промышленников Москвы накопились десятки вопросов. Оперативно получить ответы теперь можно, обратившись на горячую линию", – пояснил руководитель департамента по инвестиционной и промышленной политике Москвы Александр Прохоров.

Центр поддержки экономики Москвы был создан 17 марта решением Оперативного штаба по экономическим вопросам Москвы. Он совместно с представителями бизнеса разрабатывает меры поддержки предприятий, которые испытывают трудности из-за пандемии коронавируса. Телефон горячей линии +7 (495) 539-59-99, доступен также сайт.

Ранее Сергей Собянин выступил перед гражданами с обращением из-за ситуации с коронавирусом. Он заявил, что со следующей недели власти Москвы будут постепенно вводить пропускной режим. На первом этапе его введут для поездок на работу, на втором – для поездок в других целях, на третьем – для передвижения внутри района.

Также с 13 по 19 апреля приостанавливается работа практически всех предприятий. Работать продолжат только предприятия непрерывного цикла и жизненно важные для функционирования города, предприятия пищевой и медицинской промышленности, производителей средств индивидуальной защиты, ключевых предприятий оборонки, космоса, атомной промышленности, а также медицинские организации, органы власти, правоохранительные органы, финансовые структуры, предприятия связи и транспорта, а также СМИ.

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