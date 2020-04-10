Собянин: в ближайшие дни число больниц для приема коронавирусных больных достигнет 50

20:27
Сергей Собянин обратился к жителям Москвы в прямом эфире
Количество больниц для приема коронавирусных больных в столице в ближайшие дни достигнет 50. Об этом заявил Сергей Собянин в своем обращении к жителям Москвы.
"Несмотря на то, что мы уже перепрофилировали 25 больниц, и еще столько же запланировано в ближайшие дни, будут переоборудованы дополнительные госпитальные мощности", – заявил мэр.
Он отметил, что столичные поликлиники уже включились в эту работу.
"Но необходимо сделать следующий шаг – создать амбулаторные центры по борьбе с коронавирусом. 40 поликлинических зданий, обладающих возможностями компьютерной томографии, переходят на работу в постоянном режиме для диагностики и лечения больных коронавирусом", – подчеркнул Собянин.
Также более 40 столичных поликлиник с компьютерной томографией будет проводить диагностику пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию.
Ранее мэр рассказал, что пик заболеваемости коронавирусом в столице еще не наступил.
"Я вам точно говорю: никакого пика еще не наступило, мы находимся скорее у подножия этого пика, даже не в середине", – отметил Собянин. По его словам, прогнозы – дело неблагодарное и город ждет серьезное испытание.
За последние сутки в 57 регионах России зарегистрировано 1 786 новых случаев коронавируса. Больше всего новых пациентов приходится на Москву – 1 124 человека.
Общее число зараженных – 11 917 в 82 регионах. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.
29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу с целью предотвратить масштабное распространение коронавирусной инфекции.
Кому нужно быть наиболее осторожными из-за COVID-19
Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. Кроме того, столичные жители должны держать социальную дистанцию на расстоянии не менее 1,5 метра.
2 апреля власти Москвы продлили ограничения по коронавирусу до 1 мая. Продлено временное закрытие ресторанов, кафе, столовых и иных заведений общепита. Граждане продолжают находиться на самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса.
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