Собянин: в ближайшие дни число больниц для приема коронавирусных больных достигнет 50

Сергей Собянин обратился к жителям Москвы в прямом эфире

Количество больниц для приема коронавирусных больных в столице в ближайшие дни достигнет 50. Об этом заявил Сергей Собянин в своем обращении к жителям Москвы.

"Несмотря на то, что мы уже перепрофилировали 25 больниц, и еще столько же запланировано в ближайшие дни, будут переоборудованы дополнительные госпитальные мощности", – заявил мэр.

Он отметил, что столичные поликлиники уже включились в эту работу.

"Но необходимо сделать следующий шаг – создать амбулаторные центры по борьбе с коронавирусом. 40 поликлинических зданий, обладающих возможностями компьютерной томографии, переходят на работу в постоянном режиме для диагностики и лечения больных коронавирусом", – подчеркнул Собянин.

Также более 40 столичных поликлиник с компьютерной томографией будет проводить диагностику пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Ранее мэр рассказал, что пик заболеваемости коронавирусом в столице еще не наступил.

"Я вам точно говорю: никакого пика еще не наступило, мы находимся скорее у подножия этого пика, даже не в середине", – отметил Собянин. По его словам, прогнозы – дело неблагодарное и город ждет серьезное испытание.

За последние сутки в 57 регионах России зарегистрировано 1 786 новых случаев коронавируса. Больше всего новых пациентов приходится на Москву – 1 124 человека.

Общее число зараженных – 11 917 в 82 регионах. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.

29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу с целью предотвратить масштабное распространение коронавирусной инфекции.

Кому нужно быть наиболее осторожными из-за COVID-19

Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. Кроме того, столичные жители должны держать социальную дистанцию на расстоянии не менее 1,5 метра.

2 апреля власти Москвы продлили ограничения по коронавирусу до 1 мая. Продлено временное закрытие ресторанов, кафе, столовых и иных заведений общепита. Граждане продолжают находиться на самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса.