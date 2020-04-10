Собянин рассказал о пике коронавируса в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сергей Собянин рассказал, что пик заболеваемости коронавирусом в Москве еще не наступил.

"Я вам точно говорю, никакого пика еще не наступило, мы находимся скорее у подножия этого пика, даже не в середине", – сказал мэр столицы в интервью РИА Новости.

При этом Собянин указал, что прогнозы – дело неблагодарное. По его словам, город ждет серьезное испытание.

"Сколько ученых, сколько инфекционистов, столько и прогнозов различного рода. Самый лучший прогноз для нас – это 100 процентов все, что мы можем сегодня сделать", – добавил он.

Мэр пояснил, что имеет в виду тестирование и подготовку медицинской системы с соблюдением режима самоизоляции, а также минимальное передвижение по городу.

В Московской области установили 199 новых случаев заражения COVID-19

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице ранее сообщил, что в Москве умерли 12 пациентов с COVID-19.

Все они имели сопутствующие заболевания. Также отмечается, что у них был подтвержден диагноз пневмония. Среди умерших пациенты от 33 до 87 лет.

За последние сутки в России подтвердили 1 459 случаев коронавирусной инфекции.

На 9 апреля COVID-19 зарегистрировали в 50 регионах страны, и большинство случаев в Москве – 857.

Всего в 81 регионе России – 10 131 случай коронавирусной инфекции. За весь период выписали 698 пациентов, скончалось 76 человек.

По последним данным ВОЗ, в мире зарегистрировано свыше 1,35 миллиона случаев заражения, более 79,2 тысячи человек умерли.