Одного теста хватает для выявления COVID-19 – Роспотребнадзор

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Для выявления у человека коронавирусной инфекции достаточно одного правильно проведенного теста, сообщил замруководителя Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский.

"Достаточно одного теста, если он проведен правильно, чтобы понять, есть инфекция у человека или нет", – цитирует Смоленского ТАСС.

Замруководителя Роспотребнадзора подчеркнул, что для выписки пациента из медицинского учреждения нужно получить два отрицательных теста на COVID-19. По его словам, эти тесты должны быть проведены через определенное время.

С 6 апреля жители Москвы и Подмосковья могут обратиться в Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора, чтобы сдать анализ на коронавирус.

Стоимость теста без учета стоимости выезда медицинского персонала составляет 1 250 рублей. Для того чтобы записаться на сдачу анализа, требуется на официальном сайте ведомства заполнить специальную форму.

Кроме того, желающим потребуется позвонить в колл-центр и подтвердить свою запись. В случае если у человека подтвердится коронавирус, нужно будет информировать Роспотребнадзор.

На прошлой неделе директор государственного научного центра "Вектор" Ринат Максютов заявил, что клинические испытания вакцины от коронавируса в РФ начнутся до 11 мая.

Он рассказал, что средство от COVID-19 уже протестировали на мышах и хорьках, которым удалось выработать иммунитет к коронавирусу. Теперь же начались испытания на обезьянах.

