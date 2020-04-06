В Роспотребнадзоре назвали стоимость теста на коронавирус на дому

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Стоимость теста на коронавирус, который можно будет сделать на дому, без учета цены выезда медицинского персонала составит 1250 рублей.

Об этом рассказала телеканалу "Россия-24" руководитель направления лабораторной медицины Центра молекулярной диагностики Роспотребнадзора Елена Тиванова.

"Стоимость анализа – 1250 рублей, плюс стоимость выезда медицинского персонала в зависимости от местонахождения пациента", – уточнила Тиванова.

Для того чтобы записаться на сдачу анализа, требуется на официальном сайте ведомства заполнить специальную форму.

Кроме того, желающим потребуется позвонить в колл-центр, подтвердить свою запись. В случае если у человека подтвердится коронавирус, нужно будет информировать Роспотребнадзор.

Ранее сообщалось, что зарегистрирован первый российский экспресс-тест на коронавирус.