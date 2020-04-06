Зарегистрирован первый российский экспресс-тест на коронавирус

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Биофармацевтической компанией "Генериум" зарегистрирован первый отечественный экспресс-тест на коронавирусную инфекцию.

Он был разработан группой компаний "Медико-биологический союз", передает ТАСС заявление представителей организации.

"Это первый отечественный экспресс-тест, который позволяет, используя стандартное оборудование, с точностью более 94% определить наличие коронавируса в течение 40 минут, включая пробоподготовку", – рассказали в пресс-службе компании.

Особенность данной разработки в том, что тест основан на принципе полимеразной цепной реакции с предварительной подготовкой образцов наборами для выделения нуклеиновых кислот. Благодаря чему данный экспресс-тест экономит время на анализ более чем в три раза.

В итоге результат одного образца удается получить через час.

Ранее стало известно, что диспансеризацию в РФ приостановили из-за коронавируса.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1,13 миллиона случаев заражения коронавирусом, почти 63 тысячи человек скончалось.

За сутки в РФ подтверждено 954 случая коронавирусной инфекции. Больше всего приходится на Москву – 591, в Московской области зарегистрировали 82.