Диспансеризацию в РФ приостановили из-за коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В условиях угрозы распространения коронавируса в России приостанавливается диспансеризация. Об этом говорится на сайте кабмина.

"Приостанавливается проведение профилактических мероприятий в части диспансеризации, в том числе пребывающих в стационарных организациях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство) в приемную или патронатную семью, и профилактических медицинских осмотров граждан, в том числе несовершеннолетних", – говорится в документе.

Премьер-министр Михаил Мишустин пояснил, что приостановлены на время только диспансеризация и плановые осмотры. На лабораторные исследования, плановую госпитализацию и другие мероприятия будут по-прежнему направлять врачи, подчеркнул глава кабмина.

Ранее в столичных больницах временно приостановили допуск посетителей. Узнать о состоянии пациента посетители могут у лечащего или дежурного врача в определенные часы.

29 марта мэр столицы ввел ограничения на передвижения по городу с целью предотвратить масштабное распространение коронавирусной инфекции. Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. Примеру Москвы последовали остальные регионы России.

За последние сутки в России подтвердили 954 случая коронавирусной инфекции. Больше всего случаев заражения в Москве – 591.

В целом в 80 регионах на сегодняшний день зарегистрировано 6343 случая коронавирусной инфекции. Из больниц выписали 406 человек. За весь период умерли 47 человек. В мире зафиксировано уже более 1,13 миллиона случаев заражения, почти 63 тысячи человек скончалось.

