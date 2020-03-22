Как защищают российских врачей от коронавируса

Работа медиков всегда сопряжена с определенными рисками. Однако во время эпидемии коронавируса – когда заразиться легко, а количество заболевших исчисляется тысячами, – потенциальная опасность для врачей увеличивается. Уже во многих странах стало известно о заболевших COVID-19 врачах.



Проблема не обошла стороной и Россию: 31 марта стало известно о положительном тесте на коронавирус у главврача больницы в Коммунарке, где лечится большинство зараженных столицы. Тем не менее врачей стараются обезопасить со всех сторон – на данный момент они самые главные герои в борьбе с эпидемией. Рассказываем, какие меры безопасности принимаются для защиты российских врачей.

На острие атаки

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Многие страны уже столкнулись с тем, что не смогли защитить своих медицинских сотрудников. Сначала пострадал Китай. В начале февраля стало известно о смерти от коронавируса Ли Вэньляна в Центральной больнице Уханя. Его гибель вызвала большой резонанс, так как он был первым медиком, сообщившим у себя в социальных сетях о появлении нового коронавируса.



Однако он был не последним. Как сообщают СМИ, в середине февраля стало известно, что в Китае заболело еще около двух тысяч медиков. Причем среди них были и смертельные случаи. Кстати, в КНР медиков, сражающихся с коронавирусом, назвали "ангелами в белых одеждах" или "бойцами в белых халатах", так как на их плечи легла самая большая нагрузка по борьбе с заболеванием.

На текущий момент известно о множестве стран, в которых медики так или иначе пострадали от COVID-19.



В середине марта СМИ сообщили о том, что в Испании более трех тысяч врачей заразилось коронавирусом. Эта цифра составила 12 процентов от всего количества заболевших в стране. "Это большая проблема для медицинской системы. Это группа наибольшего риска, это очевидно, и мы должны это принять", – заявил директор координационного центра предупреждений и чрезвычайных ситуаций министерства здравоохранения Испании Фернандо Симон.

Заболевшие COVID-19 медики есть и в Белоруссии. Президент республики Александр Лукашенко заявил, что уже зарегистрировано около 10 случаев заражения новым вирусом врачей в Витебске.

11 из 65 зараженных в Узбекистане – также медики, сотрудники Научно-исследовательского института вирусологии. Президент страны Шавкат Мирзиеев пообещал каждому пострадавшему от COVID-19 врачу компенсацию в размере 100 миллионов сумов (более 800 тыс. рублей). Также в случае, если заражение коронавирусом у инфицированных будет проходить в тяжелой форме, врачам или членам их семей выплатят 250 миллионов сумов (свыше 2 млн рублей).

В США число заболевших COVID-19 превысило 200 тысяч. Несмотря на карантин, ситуация изо дня в день ухудшается. А медики, в свою очередь, жалуются журналистам на плохие условия и недостаточные меры безопасности для сотрудников.

Так, врач отделения неотложной помощи Мин Лин сообщал, что защитных мер от коронавируса в больнице, где он работал, было недостаточно. Из-за критики, кстати, как сообщают СМИ, был уволен. Как и медсестра из Чикаго, которая рассказывала коллегам о неэффективности выданных на рабочем месте медицинских масок.

В Италии от коронавируса погибло более 50 врачей. А 31 марта стало известно о заболевшем в России Денисе Проценко – главвраче больницы в Коммунарке, где проходит лечение большинство больных коронавирусом в России. Тем не менее Проценко продолжает работать, изолировавшись у себя в кабинете.

Меры безопасности на выезде

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В первую очередь в группе риска находятся врачи скорой помощи и медики, работающие в поликлиниках: они не знают наверняка, с каким именно заболеванием столкнулись. Симптомы коронавируса очень похожи на симптомы гриппа и ОРВИ.



В целом по России врачи подразделений, оказывающие первичную медико-санитарную помощь (в том числе врач-инфекционист, врач общей практики и так далее) получат надбавку в размере 80 процентов среднемесячного дохода за 9 месяцев 2019 года в соответствующем регионе. Такие же дополнительные выплаты получат и врачи скорой помощи. Кроме того, надбавку в размере 40 процентов среднемесячного дохода получит средний медперсонал, участвующий в оказании первичной медико-санитарной помощи на врачебном и самостоятельном приеме.

Для медиков, которые работают с пациентами с подтвержденным COVID-19 на дому, также создана инструкция по безопасности.

После посещения квартиры медику необходимо снять с себя всю защитную экипировку и сложить в специальный пакет для дальнейшей утилизации. После этого рекомендуется еще раз обработать руки антисептиком.

Безопасность медиков в больницах

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Что касается мер безопасности, сейчас они жесткие как никогда. Подробностями поделился главврач больницы № 67, где на данный момент находится более сотни больных с коронавирусом, Андрей Шкода.

"Прежде всего, у нас введен масочный режим для всех сотрудников больницы, даже для тех, кто не контактирует с зараженными напрямую", – рассказал доктор Москве 24. Кроме того, по всему медцентру для врачей стоят обеззараживающие средства, антисептики, специальные приборы обеззараживают воздух и обеспечивают антибактериальную среду, а также установлено ультрафиолетовое облучение.

В блок, где непосредственно содержатся больные коронавирусом или люди с подозрением на инфекцию, просто так попасть нельзя.





Андрей Шкода главный врач городской клинической больницы № 67 Чтобы зайти в зону поражения, врач должен надеть специальный противочумный костюм. И только посте того как он облачится в этот костюм, наденет средства защиты – респиратор, маску, перчатки, бахилы, обработает руки антисептиком – только потом он может зайти в блок, где содержатся больные коронавирусом.

Как отметил собеседник сайта, доктора работают в костюмах целый день – в пораженном блоке они не снимают ни одного из средств защиты, а также периодически обрабатывают руки в перчатках. А чтобы не принести инфекцию в остальные помещения больницы или не заразиться самому, также существует целая процедура снятия костюма.

Видео: YouTube/Dr.Erkin

"После того как костюм снят, врач идет в душ, обрабатывает руки, надевает маску – и только тогда идет в основной корпус больницы", – рассказал Шкода.

Несмотря на то что меры безопасности работают хорошо, минимальная вероятность заражения все же возможна. "Наша работа всегда сопряжена с риском", – заключил Шкода.



По данным на 3 апреля количество зараженных коронавирусов в 78 регионах России перевалило за 4,1 тысячи. При этом еще большее количество людей находится под подозрением на COVID-19, а значит, под постоянным наблюдением врачей. Российские медики работают без сна и отдыха, помогая сохранить здоровье согражданам. И все, чем остальное население может отблагодарить их, – это просто остаться дома.

органы власти;

медучреждения и аптеки;

магазины товаров первой необходимости;

безостановочные производства.

Президент отметил, что в случае улучшения эпидемиологической обстановки, нерабочее время изменится в меньшую сторону. В России предприняты чрезвычайные меры в рамках борьбы с коронавирусом. 2 апреля Владимир Путин продлил нерабочие дни до конца месяца. В прежнем графике продолжат работать только:Президент отметил, что в случае улучшения эпидемиологической обстановки, нерабочее время изменится в меньшую сторону. В столице, как и во многих регионах России, введен режим самоизоляции. 2 апреля Сергей Собянин подписал закон об установлении ответственности за нарушение режима самоизоляции и введении штрафов. Так, за нарушение режима самоизоляции москвичей будут штрафовать на 4 тысячи рублей. Если горожанин покинул квартиру и передвигается на транспорте, то заплатить придется 5 тысяч рублей. Штраф за повторное нарушение также составит 5 тысяч рублей. Транспортное средство при этом будет удержано.

