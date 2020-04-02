Психологи рассказали, как сохранить гармонию в семье в период самоизоляции

Для некоторых россиян домашний режим на фоне пандемии коронавируса стал настоящей проверкой на прочность семейных отношений. Находясь бок о бок 24 часа в сутки, не у всех получается сохранять спокойствие и сглаживать конфликты. Разбираемся, с какими трудностями сталкиваются пары и как сохранить гармонию в семье в период всеобщей самоизоляции.



"Не можем поделить компьютер"

Мария и Артем вместе уже семь лет, из которых два года живут вместе. Молодой человек работал резчиком в одной из частных типографий Москвы, но из-за того, что количество заказов в последнее время значительно уменьшилось, его сократили.

"Я была шокирована увольнением, но отреагировала довольно спокойно. Артем и сам нервничал, особенно первые дни. Для него это было шоком. Но я спокойно рассудила, что работу можно найти", – рассказывает Мария.

От стресса, по словам девушки, Артем начал избавляться при помощи компьютерных игр. Первое время Мария не придавала этому особого значения, а позже ее перевели на удаленную работу. Тогда у пары и начались проблемы в отношениях. В частности, камнем преткновения стал единственный в доме компьютер, который молодым людям пришлось делить на двоих.





Мария жительница Москвы Теперь я днем работаю за компьютером, а он вечером садится играть, играет до утра, а потом спит почти до самого вечера. То есть я сначала отработаю, как и прежде, а потом вторая смена – у плиты. Это раздражает, начались ссоры. Когда мне нужно задержаться у компьютера, с его стороны начинаются упреки, перерастающие в скандалы.

По словам Марии, она пытается заставлять молодого человека делать по дому хоть что-то, но все бесполезно.

"У меня ощущение, что у него ветер в голове. Эти компьютерные игры и абсолютная инертность всплыли во всей красе. Нам уже почти по 30 лет, мы не дети, хочется нормальную семью. Надеюсь, что после самоизоляции все изменится", – делится она.

"Столкновений в однушке не избежать"

Москвичка Елена и ее муж – путешественники, которые не привыкли сидеть дома, а потому режим самоизоляции дается паре непросто.

"Мы не привыкли сидеть дома. Тем не менее на самоизоляцию ушли еще 16 марта, когда это было совсем необязательно. Тогда наше решение выглядело странным. Мы ориентировались на итальянский и американский опыт и проявили социальную ответственность", – пояснила Елена.

Но тогда, по словам женщины, 24 часа в сутки они не находились дома: выходили гулять с собакой, изредка выезжали на дачу, поэтому проблем во взаимоотношениях не возникало.





Елена москвичка Мы придумали расписание и разделили территорию, но в однушке все равно были столкновения. Такие уж мы люди: нам важно бывать наедине с собой, нам нужен воздух.

Когда пара узнала, что в столице вводят режим самоизоляции и выходить на улицу без веской причины нельзя, решили, что стоит уехать из города, иначе серьезных конфликтов точно не избежать.

"Собрались за полчаса, переехали к маме в загородный дом. Здесь у нас есть комнаты для уединения и участок, где можно гулять. Дышать намного легче. Итоги подводить рано, но то, что за городом однозначно легче, чем в однушке, это точно", – подчеркнула Елена.

Милые бранятся – только тешатся?

Семейный психолог Юлия Макарова рассказала Москве 24, что любой кризис обостряет ранее существовавшие проблемы в отношениях.

"Если изначально были проблемы и люди прятались за своими работами и всячески избегали их, то такого рода отношения, грубо говоря, не спасти", – считает специалист.





Юлия Макарова семейный психолог Важно понять, это просто накопившиеся проблемы или эмоциональный кризис вследствие изоляции. Если изоляция влияет на отношения, женщина понимает, что человек раздражает, то лучше ей спросить у себя самой, как она с ним оказалась.

Кроме того, Макарова дала совет находящимся на домашнем режиме парам, как избежать конфликтов. По ее словам, "нужно по-прежнему заниматься работой, личным саморазвитием, смотреть развивающие курсы, получать новые знания, новое образование, улучшать физические данные".

В свою очередь, клинический психолог Михаил Хорс в разговоре с Москвой 24 порекомендовал попроще относиться к конфликтным ситуациям и принять то, что в сложившейся ситуации, скорее всего, они неизбежны. "Поругались, ну и что?" – отмечает эксперт.





Михаил Хорс клинический психолог Стоит разрешить себе ссориться, тогда и конфликты будут не такими яркими и травматичными. Если запретить конфликтовать, то любой маленький конфликт разрастется в большую ссору.

Кроме того, для сглаживания острых углов Хорс порекомендовал почаще задавать себе вопросы: почему должно быть так, как я хочу, почему не может быть не по-моему, почему так, как я хочу, – это плохо.



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По словам специалиста, если человек руководствуется этими психологическими инструментами, то количество ссор сократится, да и сами они не будут такими интенсивными.

Психолог Анна Хныкина также соглашается, что в режиме самоизоляции конфликтные ситуации неизбежны, однако их можно минимизировать.

"На что-то не стоит обращать внимания, а какие-то конфликты, предвосхищая, сглаживать. Важно понимать, что ситуация временная. Нам ее нужно просто пережить", – объяснила она.





Анна Хныкина психолог Лучше всего составлять расписание своих дел на день, тем более что многие из нас сейчас работают на дому. Расписание следует согласовывать друг с другом, сообщать, как и в обычной жизни, когда мы занимаемся своими делами. Также стоит планировать и совместное времяпрепровождение.

Вместе с тем эксперт подчеркнула, что общаться друг с другом нужно вежливо, следить за речью, а также избегать упреков в адрес партнера.



Соболева Илона, Ефимова Мария