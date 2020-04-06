Врач-инфекционист заявил, что коронавирус излечим

Фото: ТАСС/AP

Коронавирусная инфекция поддается лечению, сообщил врач-инфекционист, профессор Николай Малышев. Об этом сообщает ИА "НСН".

По словам специалиста, коронавирус является одной из респираторных инфекций и есть способы лечения той разновидности, которая бывает у молодых людей.

"Интерфероны давно используются в практике здравоохранения для профилактики и лечения респираторных инфекций. Сейчас будет набираться опыт применения различных препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции, в том числе с использованием интерферонов и индукторов интерферонов", – рассказал Малышев.

По его словам, на сегодняшний день предложено около 20 препаратов для лечения COVID-19, идут исследования.

Ранее стало известно, что Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD) начинает проводить бесконтактное тестирование на CОVID-19 на дому. Специалист ведомства будет приезжать к заказчику, рассказывать о том, как самому взять мазок, и забирать материал на исследование. Пока услуга будет доступна платно для жителей Москвы и Подмосковья.

18 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о начале тестирования вакцины против коронавируса. Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус считает колоссальным достижением то, что первое тестирование вакцины началось спустя 60 дней после установления генетической природы вируса.