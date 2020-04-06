Врач назвал болезни, которые часто принимают за аллергию

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Врач-терапевт высшей категории Елизавета Климова назвала болезни, которые часто принимают за аллергию, сообщает сайт "Аргументы и факты".

"Нередко под аллергические реакции маскируются симптомы других болезней, которые "глушить" приемом антигистаминных препаратов, во-первых, бесполезно, во-вторых, опасно", – рассказала Климова.

Специалист рассказала, что именно насморк и заложенность носа считаются главными симптомами аллергического и инфекционного ринита. Однако аллергический ринит обычно сопровождается обильными водянистыми выделениями из носа, частым чиханием, зудом, покраснением и слезоточивостью глаз.

По ее словам, сухой кашель также может свидетельствовать об аллергии и вирусе, но в первом случае аллергическая реакция усиливается при контакте с раздражителем, такими как растения, пыль, химия и другими. При инфекционном заболевании появляются другие недуги в виде недомогания и повышения температуры.

Климова подчеркнула, что любое заболевание требует оперативного лечения, а недолеченная простуда, в том числе кашель, может привести к пневмонии.

"Далеко не все недуги могут пройти самостоятельно, без лечения. Большинство болезней, оставленных без внимания, либо становятся хроническими, либо приводят к серьезным осложнениям", – заключила Климова.

Ранее аллерголог-иммунолог Белла Брагвадзе подчеркнула, что из-за аллергии слизистые оболочки становятся более уязвимыми для вируса.

Она отметила, что в период цветения деревьев аллергикам как никогда необходимо, помимо соблюдения режима самоизоляции, получать назначенную противоаллергическую терапию.

Брагвадзе отметила, что применение антигистаминных препаратов вместе с противоаллергическими лекарствами не имеет противопоказаний. В случае заражения коронавирусом, подчеркнула врач, специалисты назначат курс лечения, который будет учитывать наличие аллергии у пациента.