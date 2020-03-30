Полиция Москвы задержала машину якобы отдела по борьбе с коронавирусом

07:18
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Сотрудники столичной ГИБДД задержали злостного нарушителя правил дорожного движения, ездившего по городу на автомобиле с наклейкой "Отдел по борьбе с коронавирусом", сообщает РИА Новости.
Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк рассказала, что полицейские обнаружили в Сети фотографии автомобиля Lada с надписью на кузове "Отдел по борьбе с короновирусом". Световые приборы и светопропускаемость стекол машины не соответствовали установленным требованиям.
Сотрудники Госавтоинспекции установили, что машина следует по Волгоградскому проспекту в сторону центра. Автомобиль нарушителя удалось остановить на Есенинском бульваре. За рулем находился 25-летний владелец транспортного средства. Он предъявил водительские права, которые числятся как утраченные. В присутствии понятых документ изъяли.
По результатам проверки в отношении водителя составили семь постановлений по делам об административных правонарушениях. Наклейки с кузова молодой человек самостоятельно удалил прямо на месте.
ВОЗ 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным организации, в мире зафиксировано уже более 634 тысяч случаев заражения, почти 30 тысяч человек скончались. Общее число больных коронавирусом в России достигло 1534 человека, из них 1014 из них – в Москве.
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