Врачи рассказали о влиянии коронавируса на аллергиков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Медики рассказали, чем коронавирус опасен для страдающих аллергией, сообщает РИА Новости.
В частности, аллерголог-иммунолог Белла Брагвадзе подчеркнула, что из-за аллергии слизистые оболочки становятся более уязвимыми для вируса. Она отметила, что в период цветения деревьев аллергикам как никогда необходимо, помимо соблюдения режима самоизоляции, получать назначенную противоаллергическую терапию.
Брагвадзе отметила, что применение антигистаминных препаратов вместе с противоаллергическими лекарствами не имеет противопоказаний. В случае заражения коронавирусом, подчеркнула врач, специалисты назначат курс лечения, который будет учитывать наличие аллергии у пациента.
Заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов отметил, что при поллинозе у аллергиков теряется мукозальный иммунитет, что открывает путь для коронавируса в организм.
"Нос, глаза краснеют, человек чихает, у него слезотечение. И при такой ране вирусам легче быстро распространяться", – сказал Костинов.
Он добавил, что при проникновении коронавируса в организм образуется порочный круг, при котором болезнь протекает тяжелее. Так, инфекция усиливает эффект аллергии, в то время как аллергия ухудшает течение ОРВИ.
Что касается профилактики, то Костинов отметил, что в настоящий момент рекомендация по нахождению дома для аллергиков становится обязательной. Он напомнил, что они и так частично соблюдают такой режим, чтобы минимизировать контакт с раздражителями.
"В период цветения у них есть свое специфическое лечение. Они меньше гуляют, больше сидят дома, чтобы исключить контакт с пыльцой. Для них это закон. Это они прекрасно знают", – рассказал Костинов.
Заслуженный работник здравоохранения РФ Юрий Мизерницкий подтвердил, что коронавирус может негативно повлиять на динамику аллергических реакций.
"Коронавирусная инфекция может привести к обострению аллергического заболевания. Вирусы всегда выступают триггерами (провокаторами) обострения аллергических заболеваний, в частности бронхиальной астмы", – отметил Мизерницкий.
Он также, как и другие эксперты, призвал аллергиков оставаться дома и тщательно соблюдать правила личной гигиены. Он порекомендовал такие средства профилактики, как поливитамины и препараты, повышающие иммунитет.
Также недавно ученые открыли, что коронавирус способен преодолевать межвидовой барьер. Они отметили, что переход COVID-19 от животного человека – вполне вероятное развитие событий.
Также в Минздраве рассказали о перечне людей, которые находятся в повышенной группе риска. Среди них – страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, ожирением, заболеваниями легких и бронхов.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что главной задачей властей по предотвращению распространения коронавируса является "работа на опережение". Он подчеркнул, что таким образом в России необходимо минимизировать распространение вируса.
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