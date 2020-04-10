В Москве ограничена работа большинства предприятий и организаций

20:15
Сергей Собянин обратился к жителям Москвы в прямом эфире
Работа практически всех предприятий приостанавливается в Москве с 13 по 19 апреля в связи с распространением коронавируса. Соответствующий указ опубликован на портале мэра и правительства Москвы.
"Временно приостанавливается работа практически всех предприятий и организаций, кроме органов государственной власти, медицинских организаций, предприятий пищевой и медицинской промышленности, производителей средств индивидуальной защиты, ключевых предприятий оборонки, космоса, атомной промышленности и критически важной инфраструктуры", – говорится в указе.
По словам мэра, в городе продолжат работу только продовольственные магазины и другая розница, которая открыта и сегодня. Он призвал работающие компании максимально сократить число сотрудников на работе, а остальных перевести на удаленную работу.
На этот период приостанавливается также выполнение строительных и ремонтных работ. Исключением будет строительство медицинских объектов, а также работы непрерывного цикла в строительстве и обслуживании метро, железнодорожного, наземного общественного транспорта и аэропортов.
С 13 апреля власти Москвы будут постепенно вводить пропускной режим. На первом этапе его введут для поездок на работу, на втором – для поездок в других целях, на третьем – для передвижения внутри района.
29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу с целью предотвратить масштабное распространение коронавирусной инфекции.
Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. Кроме того, столичные жители должны держать социальную дистанцию на расстоянии не менее 1,5 метра.
За последние сутки в 57 регионах России зарегистрировано 1 786 новых случаев коронавируса. Больше всего новых пациентов приходится на Москву – 1 124 человека. Всего в стране зафиксировано свыше 11,9 тысячи зараженных.
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