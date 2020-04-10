Собянин: на следующей неделе будем постепенно вводить пропускной режим

Сергей Собянин обратился к жителям Москвы в прямом эфире

В Москве со следующей недели постепенно будет вводиться пропускная система на время самоизоляции из-за коронавируса. Об этом заявил Сергей Собянин в своем обращении к жителям города.

Ограничения будут вводиться в три этапа. Сначала будут требоваться пропуска для поездок на работу. Затем – для иных целей. На последнем этапе введут пропуска для передвижения внутри района.

Пропускная система будет носить заявительный характер, но власти смогут проверять достоверность сообщаемых гражданами сведений, подчеркнул мэр.

С 13 по 19 апреля услуги каршеринга и такси смогут оказывать только компании с лицензией для работы в городе и области. Ограничения не распространяются на услуги такси, имеющие соответствующее разрешение.

Ранее Сергей Собянин подписал распоряжение об отмене общегородских субботников в Москве 11 и 25 апреля. Все необходимые мероприятия по уборке города будут выполнены силами сотрудников коммунальных служб.

В России за последние сутки зафиксировано 1 786 новых случаев коронавируса. Всего в стране заразилось новым вирусом свыше 11,9 тысячи человек. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.

Под наблюдением медиков с подозрением на COVID-19 находятся 162 тысячи человек. В Роспотребнадзоре рассказали, что в России провели уже более 1,09 миллиона тестов на обнаружение вируса.