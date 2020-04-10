Собянин отменил общегородские субботники 11 и 25 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сергей Собянин подписал распоряжение об отмене общегородских субботников в Москве 11 и 25 апреля. Документ опубликован на портале мэра и правительства Москвы.

Ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что в этом году все необходимые мероприятия по уборке города будут выполнены силами сотрудников коммунальных служб.

В столице продолжается очистка мостов, тоннелей, подземных пешеходных переходов и путепроводов, фасадов зданий, уборка дворовых территорий, парков и скверов.

В России за последние сутки зафиксировано 1 786 новых случаев коронавируса. Всего в стране заразилось новым вирусом свыше 11,9 тысячи человек. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.

Под наблюдением медиков с подозрением на COVID-19 находятся 162 тысячи человек. В Роспотребнадзоре рассказали, что в России провели уже более 1,09 миллиона тестов на обнаружение вируса.