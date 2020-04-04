В столице отменили субботники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве в этом году не будут проводить субботники с участием горожан из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Все необходимые мероприятия по уборке города будут выполнены силами сотрудников коммунальных служб", – приводит слова Бирюкова "Интерфакс".

По его словам, запланированные в рамках месячника работы по благоустройству выполнят специалисты.



Бирюков пояснил, что в столице ведется очистка мостов, тоннелей, подземных пешеходных переходов и путепроводов, фасадов зданий, уборка дворовых территорий, парков и скверов.

Власти Москвы ранее ввели ограничения по коронавирусу сроком до 1 мая. Так, на этот период была приостановлена деятельность ресторанов, кафе, столовых и иных заведений общепита, также в столице временно закрыли общественные пространства и парки, развлекательные и спортивные центры.

Покидать квартиры разрешено только ради неотложных дел – покупки продуктов и лекарств у дома, получения медпомощи, выгула домашних животных.

За прошедшие сутки в России был выявлен 601 новый случай коронавирусной инфекции в 32 регионах. Всего в 78 субъектах страны было зарегистрировано 4149 случаев заражения. За сутки выздоровели 46 человек.

