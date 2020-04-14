Стресс из-за COVID-19 назвали причиной потенциальных неврозов и кошмаров

Фото: depositphotos/Lenets_Tatsiana

Стресс из-за распространения коронавирусной инфекции и необходимости соблюдать самоизоляцию может ухудшить качество сна. Такого мнения придерживается доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Первого московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени Сеченова Михаил Полуэктов, передает Агентство "Москва".

"Все люди по-разному переносят стресс. Некоторые очень легко впитывают в себя негативную информацию, особенно сейчас, когда новостная нагрузка льется со всех экранов. Постоянное эмоциональное давление приводит к нарушениям сна и даже неврозам", – заявил специалист.

Он призвал ограничить чтение новостей и в целом мониторинг СМИ.

По словам Полуэктова, если человеку на фоне стресса снятся кошмары, то в организме есть непроработанная эмоциональная проблема.

"Необходимо понять, что именно вызывает такой стресс, и постараться его устранить", – подчеркнул сомнолог.

Эксперт-сомнолог Александр Пучков ранее объяснил, что качественный сон – залог эффективной работы иммунитета. Чтобы защитить организм, следует соблюдать режим отхода ко сну и пробуждения, а также выделять на ночной отдых не менее 8 часов.

