Стресс из-за COVID-19 назвали причиной потенциальных неврозов и кошмаров

Фото: depositphotos/Lenets_Tatsiana
Стресс из-за распространения коронавирусной инфекции и необходимости соблюдать самоизоляцию может ухудшить качество сна. Такого мнения придерживается доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Первого московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени Сеченова Михаил Полуэктов, передает Агентство "Москва".
"Все люди по-разному переносят стресс. Некоторые очень легко впитывают в себя негативную информацию, особенно сейчас, когда новостная нагрузка льется со всех экранов. Постоянное эмоциональное давление приводит к нарушениям сна и даже неврозам", – заявил специалист.
Он призвал ограничить чтение новостей и в целом мониторинг СМИ.
По словам Полуэктова, если человеку на фоне стресса снятся кошмары, то в организме есть непроработанная эмоциональная проблема.
"Необходимо понять, что именно вызывает такой стресс, и постараться его устранить", – подчеркнул сомнолог.
Эксперт-сомнолог Александр Пучков ранее объяснил, что качественный сон – залог эффективной работы иммунитета. Чтобы защитить организм, следует соблюдать режим отхода ко сну и пробуждения, а также выделять на ночной отдых не менее 8 часов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: