Россиянам рекомендовали отказаться от будильника на время самоизоляции

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Сомнолог рекомендовал россиянам отказаться от использования будильника во время режима самоизоляции. Руководитель Центра медицины сна Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Александр Калинкин заявил, что в противном случае это может привести к хроническому недосыпанию.

"У человека практически нет срочных дел, ему не надо утром куда-то бежать. Надо привести свой сон к норме так, чтобы пробуждение было естественным", – приводит ТАСС его слова.

Специалист отметил, что во время самоизоляции люди могут улучшить качество отдыха в ночное время суток. Для этого необходимо избавиться от пробуждающих звуковых сигналов, которые влияют на самочувствие и активность генома человека.

Ранее москвичей призвали воздержаться от проведения ремонта во время самоизоляции. Председатель МГД Алексей Шапошников заявил, что с окончанием запланированных работ стоит подождать в целях заботы о соседях, которым может помешать отдыхать звук работающего перфоратора или стук молотка.