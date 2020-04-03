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Москва 24

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Общество

15:47

Москвичей призвали воздержаться от ремонта во время самоизоляции

общество

Фото: depositphotos/AllaSerebrina

В Мосгордуме рекомендовали жителям столицы воздержаться от ремонта на время режима самоизоляции. Председатель МГД Алексей Шапошников заявил, что с окончанием запланированных работ стоит подождать в целях заботы о соседях.

"Пожалейте своих соседей, которые находятся на самоизоляции. Вряд ли они сейчас будут рады слышать шум отбойного молотка или стучание в стены", – заявил он в эфире телеканала Москва 24.

В конце марта в Москве и ряде других регионов были введены ограничения на передвижения по городу из-за ситуации с распространением COVID-19. В частности, граждан всех возрастов попросили самоизолироваться и не выходить на улицу без крайней необходимости. Подобные ограничения были продлены до конца апреля.

В связи с этим мэр столицы Сергей Собянин освободил москвичей от платы за капремонт на три месяца. Сообщалось, что в многоквартирных домах завершатся все ранее начатые работы, необходимые для обеспечения безопасности и комфорта проживания. Новые же объекты пока начинать не будут.

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