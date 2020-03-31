Собянин освободил москвичей от платы за капремонт на три месяца

10:08
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Собственники московских квартир на три месяца освобождаются от взносов на капитальный ремонт общего имущества, сообщил Сергей Собянин на своем личном сайте.
Мэр отметил, что исходя из опыта первых дней введения домашнего режима, власти приняли еще два решения:
В многоквартирных домах завершатся все ранее начатые работы, необходимые для обеспечения безопасности и комфорта проживания. Новые же объекты пока начинать не будут.
Решение приняли по просьбам москвичей, поскольку проведение ремонта создает дискомфорт для людей, вынужденных 24 часа в сутки находиться дома. Кроме того, минимизация нахождения посторонних людей в жилых домах повысит эффективность режима самоизоляции.
Собянин напомнил, что ранее для снижения темпов распространения коронавируса в Москве временно приостановили работу ресторанов, кафе, театров, спортивных клубов, многих других привычных и полезных общественных заведений.
На этом фоне работающие букмекерские конторы, тотализаторы и пункты приема ставок выглядят, по его словам, странно. Тем более у некоторых людей они создают ненужный соблазн нарушить домашний режим, объяснил мэр.
Также жители Москвы могут покинуть квартиру, если им нужно выгулять собаку, выбросить мусор или добраться до работы. При этом необходимо соблюдать дистанцию с другими людьми в 1,5 метра. Такие же меры ввели в Подмосковье.
Владимир Путин объявил период с 30 марта по 3 апреля нерабочим с сохранением зарплаты. Решение было принято в связи с необходимостью предотвращения угрозы быстрого распространения коронавируса в стране.
В связи с нерабочей неделей с 28 марта по 5 апреля в столице приостановили работу рестораны, кафе, бары, столовые и другие предприятия общественного питания. То же касается объектов розничной торговли.
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