В Госдуме не исключили дополнительные субсидии на ЖКУ из-за коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Член комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Илья Осипов в беседе с Москвой 24 не исключил возможности введения дополнительных субсидий на оплату коммунальных услуг. По его словам, комитет внимательно следит за ситуацией в регионах.

Осипов отметил, что на данный момент для граждан доступны субсидии при условии, если оплата услуг ЖКУ превышает 22% от дохода семьи. Также скидки доступны льготной категории граждан. Он подчеркнул, что пока первая принятая мера на фоне изоляции граждан – это отмена штрафов и пени за неуплату коммунальных услуг.

"Сейчас первая мера – это людей за просрочку платежей никто не будет штрафовать. Управляющие компании, ресурсоснабжающие компании не будут иметь права выставить вам неустойку", – заявил Осипов.

Депутат не исключил возможности введения новых скидок для граждан, но пока никаких поводов для этого в Госдуме не видят. "У нас сейчас региональная неделя, если мы увидим, что ситуация критична, то мы будем поднимать вопрос о пересмотре субсидий в пользу граждан. Пока мы не видим зон риска", – сказал Осипов.

Он отметил, что полной отмены платы за ЖКУ в Госдуме не рассматривают. "Мы услугу потребляем. Бесплатного ничего не бывает. Вода и электричество стоит денег. Если мы говорим о том, чтобы отменить квартплату, то это не отменить, а найти другой источник. Переложить эти затраты на местный бюджет, на региональный, на федеральный. Это не выход", – считает Осипов.

Ранее СМИ сообщили, что расход на услуги ЖКУ россиян может вырасти на 30%. По словам главы Центра муниципальной экономики и права Бориса Хмельникова, рост будет связан с большим потреблением электроэнергии и воды в условиях самоизоляции граждан.

Совет Федерации предложит правительству освободить граждан от пеней за неуплату или неполную оплату услуг ЖКУ или взносов на капремонт в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Собственники московских квартир на три месяца освобождаются от взносов на капитальный ремонт общего имущества, сообщил Сергей Собянин на своем личном сайте.

Онлайн сервисы и мобильные приложения помогут москвичам получать услуги ЖКУ и оплачивать счета удаленно. Горожане старшего возраста, и те, кто переведен на удаленную работу из дома, смогут вовремя передавать показания счетчиков, не задерживать оплату коммунальных услуг и телефона, а также решать другие вопросы.