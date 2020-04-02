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Общество

14:37

СФ предложит правительству освободить граждан от пеней при неуплате услуг ЖКХ

общество экономика

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Совет Федерации предложит правительству освободить граждан от пеней за неуплату или неполную оплату услуг ЖКХ или взносов на капремонт в связи с распространением новой коронавирусной инфекцией, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого вице-спикера СФ Андрея Турчака.

Также предполагается, что управляющие компании не будут начислять пени за неоплату вывоза твердых бытовых отходов. Турчак уточнил, что совместно с Минстроем подготовлены четыре законопроекта, которые "должны помочь значительному числу граждан".

Инициативу поддержала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что процедура банкротства из-за ситуации с коронавирусной инфекцией будет бесплатной. Подать заявление россияне смогут самостоятельно или через МФЦ.

Также в РФ предложили ввести мораторий на блокировку счетов малого и среднего бизнеса.

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