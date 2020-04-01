Постановление о мерах по поддержке городского бизнеса приняли в Москве

Фото: depositphotos/mizar_219842
Постановление, касающееся мер по поддержке столичных предпринимателей, чье дело пострадало в связи с пандемией коронавируса, утвердили на заседании президиума городского правительства, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В частности, организации, приостановившие свою деятельность в связи с действием режима повышенной готовности, получат освобождение от арендной платы. Владельцы не должны будут отдавать средства за использование помещений с первого числа месяца, когда организация перестала функционировать, до последнего числа месяца, в котором работа компании возобновилась. Арендную плату не будут взимать в любом случае до 1 июля 2020 года.
Поддержку получат и собственники зданий и помещений, где размещаются места общепита, бытового обслуживания, а также торговые объекты. Им выплатят средства в объеме уплаченной суммы налога на имущество организаций, земельного налога и арендной платы на землю. Кроме того, не менее чем на 50% снизятся арендные ставки.
Кроме того, предприятия малого и среднего бизнеса смогут заплатить лишь половину суммы, прописанной в договоре на право торговли в нестационарных объектах (в частности, переходы и вестибюли метрополитена). Если же их деятельность приостановлена из-за угрозы распространения коронавируса, то они и вовсе освобождаются от необходимости платить по этому договору.
Постановление касается и продления сроков уплаты налогов и сборов. В частности, срок уплаты авансовых платежей за первый квартал 2020 года продлят до 31 декабря 2020 года. Эта мера касается и срока уплаты торгового сбора. Предписанные нормы начнут действовать после вступления в силу закона, который позволит региональным властям принимать решения о продлении периода взыскания местных налогов и сборов.
31 марта в Совете Федерации одобрили закон, предоставляющий право правительству отодвигать сроки исполнения по различным выплатам, а также приостанавливать мероприятия по налоговому контролю.
Кроме того, в Госдуме внесли предложение по отмене подоходного налога для российских медработников. Кроме того, депутаты предложили усилить адресную поддержку врачам.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: