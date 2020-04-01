Постановление о мерах по поддержке городского бизнеса приняли в Москве

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Постановление, касающееся мер по поддержке столичных предпринимателей, чье дело пострадало в связи с пандемией коронавируса, утвердили на заседании президиума городского правительства, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В частности, организации, приостановившие свою деятельность в связи с действием режима повышенной готовности, получат освобождение от арендной платы. Владельцы не должны будут отдавать средства за использование помещений с первого числа месяца, когда организация перестала функционировать, до последнего числа месяца, в котором работа компании возобновилась. Арендную плату не будут взимать в любом случае до 1 июля 2020 года.

Поддержку получат и собственники зданий и помещений, где размещаются места общепита, бытового обслуживания, а также торговые объекты. Им выплатят средства в объеме уплаченной суммы налога на имущество организаций, земельного налога и арендной платы на землю. Кроме того, не менее чем на 50% снизятся арендные ставки.

Кроме того, предприятия малого и среднего бизнеса смогут заплатить лишь половину суммы, прописанной в договоре на право торговли в нестационарных объектах (в частности, переходы и вестибюли метрополитена). Если же их деятельность приостановлена из-за угрозы распространения коронавируса, то они и вовсе освобождаются от необходимости платить по этому договору.

Постановление касается и продления сроков уплаты налогов и сборов. В частности, срок уплаты авансовых платежей за первый квартал 2020 года продлят до 31 декабря 2020 года. Эта мера касается и срока уплаты торгового сбора. Предписанные нормы начнут действовать после вступления в силу закона, который позволит региональным властям принимать решения о продлении периода взыскания местных налогов и сборов.

31 марта в Совете Федерации одобрили закон, предоставляющий право правительству отодвигать сроки исполнения по различным выплатам, а также приостанавливать мероприятия по налоговому контролю.

Кроме того, в Госдуме внесли предложение по отмене подоходного налога для российских медработников. Кроме того, депутаты предложили усилить адресную поддержку врачам.