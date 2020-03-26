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Город

16:07

Бизнес освободят от арендной платы на время приостановки деятельности

город экономика

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Организации в сфере культуры, спорта, выставок, развлечений и образования освобождаются от оплаты за аренду городской недвижимости и земельных участков на время приостановки деятельности, сообщает Оперативный штаб Москвы по экономическим вопросам.

Чтобы не платить, нужно подать обращение с подтверждающими документами в правительство Москвы. Подать обращения можно с помощью службы "Одного окна" департамента городского имущества, онлайн-сервиса "Электронная приемная" на портале mos.ru или направить обращение в департамент по почте.

Столичные власти следят за ситуацией в секторах бизнеса, наиболее пострадавших из-за коронавируса. По словам Сергея Собянина, удар пришелся в большей мере на общепит, сферу туризма, перевозок. Загруженность гостиниц упала до 20%.

Мэр уточнил, что откладываются платежи по аренде, земельному и имущественному налогу. Сейчас вводится комплекс мер по региональной поддержке, в случае необходимости будет оказана адресная помощь.

В России коронавирусом COVID-19 заразились 840 человек. По данным ВОЗ, в мире заболело более 414 тысяч человек, свыше 18 тысяч скончалось.

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