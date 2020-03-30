Городские службы усилят контроль за содержанием домов в период всеобщей самоизоляции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Сотрудникам городских служб Москвы дали указание усилить контроль за содержанием жилого фонда. Особые меры действуют в период всеобщей самоизоляции, передает Агентство "Москва" заявление заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.
По его словам, службам нужно обеспечить комфортное пребывание горожан дома. "В условиях борьбы с коронавирусной инфекцией, когда жителям столицы приходится находиться на домашнем режиме, от эффективной работы городских служб зависит качество этой необходимой самоизоляции горожан", – сказал Бирюков.
Как подчеркнул заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства, поручение об особых мерах уже направлено предприятиям и организациям комплекса городского хозяйства, префектурам, управам, а также управляющим компаниям.
При этом с 28 марта по 5 апреля управляющие организации должны усилить аварийно-диспетчерское обслуживание жилищного фонда, обратил внимание Бирюков.
Сергей Собянин с 30 марта ввел ограничения на передвижения по столице. Из квартиры можно уходить только в случаях обращения за экстренной медпомощью и другой прямой угрозы жизни и здоровью, поездок на работу (если это обязательно).
Меры принимаются в целях профилактики распространения коронавируса.
В Москве за последние сутки подтвердили 212 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее количество заражений превысило 1,2 тысячи.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: