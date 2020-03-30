Городские службы усилят контроль за содержанием домов в период всеобщей самоизоляции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сотрудникам городских служб Москвы дали указание усилить контроль за содержанием жилого фонда. Особые меры действуют в период всеобщей самоизоляции, передает Агентство "Москва" заявление заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.

По его словам, службам нужно обеспечить комфортное пребывание горожан дома. "В условиях борьбы с коронавирусной инфекцией, когда жителям столицы приходится находиться на домашнем режиме, от эффективной работы городских служб зависит качество этой необходимой самоизоляции горожан", – сказал Бирюков.

Как подчеркнул заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства, поручение об особых мерах уже направлено предприятиям и организациям комплекса городского хозяйства, префектурам, управам, а также управляющим компаниям.

При этом с 28 марта по 5 апреля управляющие организации должны усилить аварийно-диспетчерское обслуживание жилищного фонда, обратил внимание Бирюков.

Сергей Собянин с 30 марта ввел ограничения на передвижения по столице. Из квартиры можно уходить только в случаях обращения за экстренной медпомощью и другой прямой угрозы жизни и здоровью, поездок на работу (если это обязательно).

Меры принимаются в целях профилактики распространения коронавируса.

В Москве за последние сутки подтвердили 212 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее количество заражений превысило 1,2 тысячи.

