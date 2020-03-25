Эксперт выступила против отмены оплаты услуг ЖКХ на время карантина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Исполнительный директор Ассоциации "ЖКХ Контроль города Москвы", член экспертного совета комитета Госдумы по жилищной политике Вера Москвина в беседе с Москвой 24 заявила, что отменять оплату коммунальных услуг на время карантина нельзя. Она считает данное предложение депутата Госдумы популизмом.

Москвина считает, что отмена платежей приведет к тому, что обслуживающий персонал придется распустить, так как платить им будет нечем. Это, по мнению эксперта, приведет к многочисленным аварийным ситуациям. Она отметила, что большинство проводящихся работ по обслуживанию скрыты от глаз.

"Это люди, труд которых мало кто видит, потому что он происходит не там, где люди живут, а там, где проложены коммуникации. Попробуйте полгода их не обслуживать, мы захлебнемся в авариях", – заявила Москвина.

Спикер уверена, что если разрешить людям отказаться от оплаты услуг ЖКХ, то в дальнейшем им будет трудно снова начать это делать.

"Если сейчас не платить за ЖКХ, потом никто не "разгонится" начинать эти оплаты снова. Это очень опасная тенденция. Если ее запустить, ее не остановить никогда", – считает эксперт.



Вера Москвина исполнительный директор Ассоциации "ЖКХ Контроль города Москвы", член экспертного совета комитета Госдумы по жилищной политике Я категорически против этой инициативы. Обслуживание ЖКХ нельзя прерывать, нельзя выпускать документ, разрешающий не платить за ЖКУ.



Москвина также призналась, что сначала вообще не поверила в правдивость информации.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предложил освободить россиян от коммунальных платежей на время карантина из-за коронавируса. По его словам, россиянам приходится нести дополнительные издержки вследствие пребывания дома. В результате финансовое благополучие многих значительно пострадает.

В России предложили отменить коммунальные платежи на время карантина

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