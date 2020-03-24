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Российские банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам, следует из опроса РИА Новости.

Так, Росбанк, Райффайзенбанк и "Открытие" подняли ставки по ипотеке. Последний оставил на прежнем уровне стоимость беззалоговых кредитов. Изменения по ипотечным ставкам планировал и банк "Зенит".

В Совкомбанке и "Тинькофф банке" повысили ставки на вклады в рублях. В то же время ВТБ и "Почта банк" решили не менять условия по кредитным продуктам, учитывая решение ЦБ не повышать ключевую ставку.

В "Хоум Кредит" и "ОТП Банке" заняли выжидательную позицию. Сбербанк не стал комментировать условия по продуктам до их вступления в силу.

23 марта Банк России продал на внутреннем рынке валюту на 13,7 миллиарда рублей в качестве упреждающей меры по снижению волатильности.

За последние две недели курс рубля по отношению к доллару снизился почти на 20 процентов на фоне пандемии коронавируса и провала сделки ОПЕК+ о продлении соглашения по ограничению добычи нефти.