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Москва 24

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Экономика

11:35

ЦБ РФ принял меры по снижению волатильности финансовых рынков

экономика финансы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Банк России продал на внутреннем рынке валюту на 13,7 миллиарда рублей с расчетами 20 марта. Данная мера была предпринята в качестве упреждающей меры по снижению волатильности, как сообщает ТАСС.

Кроме того, ЦБ продал валюту на 7,7 миллиарда рублей в расчетах 19 марта.

С 10 марта Банк России проводит упреждающую продажу валюты в рамках реализации механизма бюджетного правила для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков.

На данный момент общий объем продажи валюты на внутреннем рынке превысил 47 миллиардов рублей. Подобные финансовые операции продлятся до старта регулярных продаж иностранной валюты из Фонда национального благосостояния.

Ранее на внеплановой пресс-конференции председатель Банка России Эльфира Набиуллина объявила, что ЦБ сохраняет ключевую ставку на уровне 6 процентов годовых. Уточняется, что в дальнейшем возможны корректировки.

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