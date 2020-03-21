СМИ сообщили о стрессоустойчивости экономики России к кризису

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Введенные против Москвы санкции укрепили российскую экономику и сделали ее более стрессоустойчивой к мировым вызовам, пишет газета The New York Times.

"Как ни парадоксально, именно санкции и ответные шаги России подготовили Кремль к событиям этого месяца – глобальному вывиху мировой экономики на фоне пандемии коронавируса и войны цен, уже обрушившей стоимость нефти и доходы, которыми Россия рассчитывала покрыть свои социальные издержки", – отмечает издание.

Автор статьи поясняет, что российское правительство и предприниматели приспособились к санкциям, и это дало им возможность подготовиться к нынешним событиям. Отмечается, что Россия вступила в кризис с огромными финансовыми резервами: "ее крупные компании почти свободны от долгов, а сама она практически самодостаточна в плане сельского хозяйства".

Однако отмечается, что падение цены на нефть нанесло ущерб России, поскольку национальная валюта подешевела почти на 20 процентов, но в New York Times считают, что пандемия коронавируса нанесет более серьезный удар по российской экономике – многим компаниям придется перевести сотрудников на работу из дома.

При этом на этапе восстановления, считает автор, Кремль сможет задействовать накопленные резервы, и России не придется бороться за финансирование на рынках капитала для стимулирования экономики.

"Долгие годы аналитики критиковали российскую экономическую политику за излишний консерватизм. Такое чувство, что она отражает глубоко укоренившееся среди русских убеждение: как бы плохо ни шли дела сегодня, завтра они могут стать еще хуже. Но теперь эта политика, похоже, себя оправдывает", – резюмирует автор.

Падение рубля связано с ценами на нефть, которые упали после неудачных переговоров ОПЕК в начале марта. Государства не смогли договориться о продлении договора на снижение объемов добычи нефти, так что с 1 апреля все барьеры по продаже черного золота будут сняты.

Правительство России и ЦБ ввели пакет мер поддержки для минимизации влияния коронавируса и волатильности на рынках на российскую экономику. Действует новый режим продажи валюты Банком России.