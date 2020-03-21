СМИ сообщили о стрессоустойчивости экономики России к кризису

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Введенные против Москвы санкции укрепили российскую экономику и сделали ее более стрессоустойчивой к мировым вызовам, пишет газета The New York Times.
"Как ни парадоксально, именно санкции и ответные шаги России подготовили Кремль к событиям этого месяца – глобальному вывиху мировой экономики на фоне пандемии коронавируса и войны цен, уже обрушившей стоимость нефти и доходы, которыми Россия рассчитывала покрыть свои социальные издержки", – отмечает издание.
Автор статьи поясняет, что российское правительство и предприниматели приспособились к санкциям, и это дало им возможность подготовиться к нынешним событиям. Отмечается, что Россия вступила в кризис с огромными финансовыми резервами: "ее крупные компании почти свободны от долгов, а сама она практически самодостаточна в плане сельского хозяйства".
Однако отмечается, что падение цены на нефть нанесло ущерб России, поскольку национальная валюта подешевела почти на 20 процентов, но в New York Times считают, что пандемия коронавируса нанесет более серьезный удар по российской экономике – многим компаниям придется перевести сотрудников на работу из дома.
При этом на этапе восстановления, считает автор, Кремль сможет задействовать накопленные резервы, и России не придется бороться за финансирование на рынках капитала для стимулирования экономики.
"Долгие годы аналитики критиковали российскую экономическую политику за излишний консерватизм. Такое чувство, что она отражает глубоко укоренившееся среди русских убеждение: как бы плохо ни шли дела сегодня, завтра они могут стать еще хуже. Но теперь эта политика, похоже, себя оправдывает", – резюмирует автор.
Падение рубля связано с ценами на нефть, которые упали после неудачных переговоров ОПЕК в начале марта. Государства не смогли договориться о продлении договора на снижение объемов добычи нефти, так что с 1 апреля все барьеры по продаже черного золота будут сняты.
Правительство России и ЦБ ввели пакет мер поддержки для минимизации влияния коронавируса и волатильности на рынках на российскую экономику. Действует новый режим продажи валюты Банком России.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: