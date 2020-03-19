Мишустин объяснил новый режим продажи валюты ЦБ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

ЦБ и Минфин РФ объявили о новом режиме продажи валюты Банком России. Он позволит увеличить предложение валюты и сделать его более предсказуемым в условиях падения цен на нефть, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Он напомнил, что теперь регулятор будет компенсировать валютному рынку непоступление валютной выручки в случае снижения нефтяных котировок Urals ниже уровня 25 долларов за баррель, передает "Интерфакс". Глава кабмина утверждает, что правительство и ЦБ и дальше будут принимать меры для обеспечения финансовой стабильности.

Мишустин отметил, что ограничения, вводимые разными странами, чтобы сдерживать распространение коронавируса, сказываются на экономической активности и глобальных финансовых, фондовых и сырьевых рынках. Следовательно, это отражается и на российской экономике.

По его словам, государство концентрируется на обеспечении финансовой стабильности, поддержании устойчивости отраслей и секторов экономики, поддержке населения и регионов. Госдума подготовила законопроект, который расширяет полномочия правительства по выделению дополнительных средств регионам на борьбу с коронавирусом.

Премьер-министр пообещал ввести еженедельный мониторинг рынка труда. Социальные выплаты для тех, кто признан безработным, должны выплачиваться вовремя в полном объеме, подчеркнул Мишустин.

Он сообщил, что с 20 марта правительство начнет оперативный мониторинг цен. В режиме онлайн будет контролироваться ситуация с наличием медицинских масок.

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что последствия, связанные с эпидемией коронавируса, значительнее для российской экономики, чем обвал цен на нефть. По его мнению, меры правительства, а также ресурсы и запасы в бюджете, в том числе 300 миллиардов из Фонда национального благосостояния, позволят оперативно реагировать на события. Можно будет помочь нуждающемуся бизнесу, гражданам, субъектам РФ, предприятиям, считает Суланов.

Он напомнил, что в числе мер кабмина – поддержка отраслей, которые могут пострадать в первую очередь. Это авиаперевозки, туризм, малое и среднее предпринимательство и другие. Помимо того, речь идет о налоговых платежах, субсидировании ставок, сокращении административной нагрузки, прямой финансовой поддержке.

Правительство России и ЦБ ввели пакет мер поддержки для минимизации влияния коронавируса и волатильности на рынках на российскую экономику. Банк России использует инструменты предоставления ликвидности, а также меры в сфере банковского и финансового регулирования в целом.

По утренним данным, курс доллара на Московской бирже превысил 81 рубль впервые с 26 января 2016 года. Курс евро поднялся выше 89 рублей, что случилось в первый раз с 12 февраля 2016 года.