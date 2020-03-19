Курс доллара превысил 81 рубль

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Курс доллара на Московской бирже превысил 81 рубль впервые с 26 января 2016 года, передает ТАСС.
Курс евро поднялся выше 89 рублей впервые с 12 февраля 2016 года.
18 марта он увеличился до 88 рублей, поднявшись на 6,15% к уровню закрытия предыдущих торгов. Доллар увеличился на 7,2%, до 80,87 рубля.
В тот же день цена нефти марки Brent опустилась ниже 25 долларов за баррель. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне упала на 13,3% – до 24,9 доллара за баррель. Ранее это случалось в мае 2003 года.
Ситуация связана с неудачными переговорами Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК). Государства не продлили договор на снижение объемов добычи нефти, так что с 1 апреля все барьеры по продаже черного золота будут сняты.
Министр финансов Антон Силуанов заявил, что многие сектора российской экономики сжимаются из-за падения цен на нефть. Он отмечал, что в целом инфляция в 2020 году в РФ составит около 4%. Правительство и Банк России вводят пакет мер поддержки экономики для минимизации последствий влияния коронавируса и волатильности на рынках.
Работа Московской биржи на фоне кризиса в экономике
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