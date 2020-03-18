Курс евро на Мосбирже поднялся до 88 рублей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс евро на Московской бирже поднялся до 88 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Таким образом, евро подскочил на 6,15% к уровню закрытия предыдущих торгов. В последний раз курс евро находился на таком уровне в феврале 2016 года. Доллар увеличился на 7,2%, составив 80,87 рубля.

Цена нефти марки Brent опустилась ниже 23 долларов за баррель. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне упала на 17,23%, достигнув 22,62 доллара за баррель.

Ранее сообщалось, что курс евро к рублю на Московской бирже добрался до отметки 86,87 рубля. Он поднялся на 4,8% к уровню закрытия предыдущих торгов.

Финансовый и биржевой аналитик Степан Демура заявлял, что доллар в ближайшее время будет только расти.

Ближайший прогноз, по мнению аналитика, – 85–86 рублей за доллар. Он отметил, что, пока цены на нефть будут падать, не стоит ожидать укрепления национальной валюты.

Аналитики отмечают, что "давление на рубль продолжает оказывать снижение цены на нефть". За баррель марки Brent дают уже меньше 29 долларов. Топливо подешевело из-за того, что страны ОПЕК не смогли договориться о продлении договора на снижение объемов добычи нефти.

