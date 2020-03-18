Аналитик спрогнозировал рост доллара до 86 рублей

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Финансовый и биржевой аналитик Степан Демура заявил, что доллар в ближайшее время будет только расти. Ближайший прогноз, по мнению аналитика, – 85–86 рублей за доллар. Он отметил, что, пока цены на нефть будут падать, не стоит ожидать укрепления национальной валюты.

Демура заявил, что в ближайший год цена на черное золото будет понижаться.

"20 долларов за баррель будет уже в течение этого года, при самом плохом прогнозе в перспективе цена может опуститься до 9 долларов", – считает аналитик.

Ранее Центробанк поднял курс доллара на 19 марта до 77,21 рубля, а курс европейской валюты – до 84,89 рубля.

Аналитики отмечают, что "давление на рубль продолжает оказывать снижение нефти". За баррель марки Brent дают уже меньше 29 долларов. Топливо подешевело из-за того, что страны ОПЕК не смогли договориться о продлении договора на снижение объемов добычи нефти.

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в 2020-м Россию ожидает сокращение нефтегазовых доходов на 2 триллиона рублей. Он добавил, что если стоимость нефти останется в пределах нынешних показателей, то дефицит бюджета составит от 0,9 до 1% от ВВП.

