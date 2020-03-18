Греф рассказал о "жестком сценарии" кризиса в России

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Глава Сбербанка Герман Греф рассказал газете "Ведомости" о возможных вариантах развития кризиса в связи с распространением коронавируса.

По его словам, даже при "самом жестком сценарии" развития событий в российской экономике банк пройдет кризис без поддержки ЦБ. Он добавил, что для клиентов Сбербанка "драматических последствий нет".

Греф отметил, что наиболее "экстремальный" вариант предполагает падение цены на нефть до 20 долларов за баррель, снижение курса рубля до ста рублей за доллар, а также некоторые макроэкономические сдвиги.

При этом глава Сбербанка считает, что банк сохранит прибыльность. Греф заключил, что кризис оказался более глубоким, чем казался сначала, однако правительства всех стран включились в борьбу с его последствиями.

Что происходит с курсом рубля

16 марта цена Brent обновила минимум за четыре года, подешевев более чем на 12 процентов и опустившись ниже 30 долларов за баррель.

Вслед за этим российские индексы ускорили снижение в ходе торгов на Московской бирже. Рубль также продолжил падение по отношению к доллару и евро.

Экономист Джесси Коломбо, который предсказал финансовый кризис 2008 года, ранее заявил о новом кризисе. Он может оказаться более значительным, чем предыдущий, предупредил эксперт.

Среди факторов, оказывающих негативное влияние на мировую экономику, помимо COVID-19, он называл падение нефтяных цен на фоне срыва сделки ОПЕК+.