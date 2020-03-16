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Общество

04:04

Цена нефти Brent упала ниже $32

экономика финансы общество за рубежом

Фото: TASS/Zuma

Цена на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 6,2 процента, до 31,88 доллара за баррель.

Согласно данным торгов, цена нефти WTI потеряла 5,6 процента и достигла отметки в 30 долларов за баррель, передает ТАСС.

Цены упали на фоне фактического обнуления процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Выполняющая функции ЦБ страны организация подчеркнула, что это произошло в рамках борьбы с рисками из-за коронавируса.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин указал, что снижение ставки является сигналом в рамках предотвращения мировой рецессии.

Как мировая экономика почувствовала последствия коронавируса

13 марта биржа Нью-Йорка закрылась крупнейшим обвалом с 1987 года. Ключевые индексы потеряли более 9 процентов по итогам торговой сессии.

Экономист Джесси Коломбо, который предсказал финансовый кризис 2008 года, ранее заявил о новом кризисе. Он может оказаться более значительным, чем предыдущий, предупредил эксперт.

Среди факторов, оказывающих негативное влияние на мировую экономику, помимо COVID-19, он называл падение нефтяных цен на фоне срыва сделки ОПЕК+.

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Сюжеты: Коронавирус COVID-19 , Падение цен на нефть и курса рубля

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