ФРС США снизила базовую ставку почти до нуля

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Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ставку по федеральным фондам до 0-0,25 процента, передает ТАСС.

Как говорится в заявлении Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC, руководство ФРС), это произошло в рамках борьбы с рисками из-за коронавируса.

Выполняющая функции ЦБ страны организация подчеркнула, что целевой диапазон будет сохраняться, пока не появится уверенность в том, что экономика выдержала события.

Кроме того, ФРС объявила о переходе к политике так называемого количественного смягчения. Система закупит дополнительные облигации на общую сумму в 700 миллиардов долларов, их них 500 миллиардов будет приходиться на казначейские бумаги США.

Президент США Дональд Трамп приветствовал решение, заявив, что "это действительно хорошо для нашей страны". Глава Счетной палаты Алексей Кудрин написал в Twitter, что снижение ставки является сигналом в рамках предотвращения мировой рецессии.

Как мировая экономика почувствовала последствия коронавируса

Экономист Джесси Коломбо, который предсказал финансовый кризис 2008 года, ранее заявил о новом кризисе. Он может оказаться более значительным, чем предыдущий, предупредил эксперт.

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) также сообщило о близости России к состоянию кризиса. Индекс финансового стресса перешагнул пороговое значение в два с половиной пункта.

Среди факторов, оказывающих негативное влияние на мировую экономику, называется пандемия коронавируса и падение нефтяных цен на фоне срыва сделки ОПЕК+. Участники картеля не смогли договориться в отношении сокращения добычи нефти.

Сделка прекратит действовать 31 марта. ОПЕК предлагала снизить добычу на 1,5 миллиона баррелей в сутки до конца 2020 года, против выступили Россия и Казахстан.