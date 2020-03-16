Фото: ТАСС/Евгений Разумный

Российские биржевые индексы ускорили снижение в ходе торгов на Московской бирже. Об этом сообщает ТАСС.

Данные торговой площадки свидетельствуют, что индекс РТС падает на 6,4 процента, до 928,76 пункта. Ниже отметки в 930 пунктов индекс РТС находится впервые с августа 2016 года.

Индекс Мосбиржи теряет около 4,1 процента и находится на отметке в 2220,59 пункта. На этом уровне индекс был в июне 2018 года.

Кроме того, упала стоимость золота. На торгах нью-йоркской биржи Comex показатель опустился до 1456,8 доллара за тройскую унцию, что на 3,95 процента ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Аналогичная тенденция наблюдается в отношении майских фьючерсов на серебро – они дешевеют на 18,83 процента, что в денежном эквиваленте равно 11,77 доллара за унцию.

Ранее сообщалось, что курс евро в понедельник, 16 марта, по отношению к рублю на Московской бирже вырос на 4,2 процента относительно уровня закрытия предыдущих торгов. Вырос и курс доллара – речь идет о росте в размере 3,3 процента, до 75,03 рубля.

Кризисная ситуация продолжает разворачиваться и в сырьевом секторе. Цена на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 6,2 процента, до 31,88 доллара за баррель.

Экономист Джесси Коломбо, который предсказал финансовый кризис 2008 года, ранее заявил о новом кризисе. Он может оказаться более значительным, чем предыдущий, предупредил эксперт.

Среди факторов, оказывающих негативное влияние на мировую экономику, помимо COVID-19, он называл падение нефтяных цен на фоне срыва сделки ОПЕК+.

