Курс доллара превысил 75 рублей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс доллара по отношению к рублю на Московской бирже превысил отметку 75 рублей. На 12:04 американская валюта выросла на 3,3%.

На 12:09 доллар достигал отметки в 75,03 рубля, что на 3,4% выше уровня закрытия торговой сессии 13 марта.

Евро прибавил 4,4% и торгуется на уровне 84,27 рубля.

По состоянию на 11:36 американская валюта торговалась 74,8 рубля.

Курс евро Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. 1 из 12

В четверг глава Счетной палаты Алексей Кудрин выступал в Совете Федерации, где сообщил, что в 2020 на фоне низких цен на нефть ВВП России может снизиться. Помимо того, Кудрин предполагает, что инфляция ускорится до 6%.

Привело к резкому падению национальной валюты России снижение цен на нефть. Топливо подешевело на фоне того, что странам ОПЕК не удалось договориться о продлении договора на снижение объемов добычи нефти.

В результате цена нефти марки Brent рухнула до 33,94 доллара за баррель, а WTI – до 32,48 доллара. Данные обстоятельства привели к масштабному экономическому кризису.