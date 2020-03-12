Аналитик прокомментировал новые цены на нефть

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Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов считает, что влияние заявления ВОЗ по коронавирусу нивелировалось заявлениями крупных игроков, которые уронили цены на нефть в начале этой недели.

По его мнению, оно не скажется на ситуации, по крайней мере, в среднесрочной перспективе.

"В моменте подобное объявление могло бы сыграть на понижение цен, однако мы этого влияния не увидим, потому что на понижение сыграли более значимые, более яркие и однозначные факторы, как-то заявление Российской Федерации и колоссально обрушившее цены заявление Саудовской Аравии. Думаю, что саудиты не ожидали такого чудесного эффекта", – передает слова эксперта ИА "НСН".

Проблема подобных реакций, полагает он, заключается в их импульсивности. Они опираются на предполагаемый негативный сценарий, а не статистику, поскольку ее пока нет.

"Все колебания цен на нефть происходят не исходя из реально существующих проблем, а из ожидания проблем, которые теоретически могут возникнуть при определенном стечении обстоятельств", – подчеркнул Фролов.

Он отметил, что пока неизвестно, как отразится распространение коронавируса на экономике других стран. По словам специалиста, отклоненное Россией предложение Саудовской Аравии по объемам сокращения нефтедобычи также не учитывало реальную картину. При появлении более объективных данных появится возможность договариваться более рационально, заключил он.

11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. В ближайшие дни и недели количество смертей и зараженных стран может увеличиться.

По оценкам некоторых экспертов, это должно было вызвать обвал нефтяных котировок ниже 30 долларов за баррель. Однако на торгах в Лондоне стоимость барреля Brent с поставкой в мае снижалась с 36 до 33 долларов и к середине дня держится у отметки в 33,9 доллара.

Рубль же продолжает слабеть. В Москве биржевой курс доллара превысил 75 рублей. Банк России поднял его до 74,03 рубля, курс евро увеличился на 2,64 рубля – до 83,6584 рубля.

Резкое падение национальной валюты России было вызвано снижением цен на нефть. Топливо подешевело из-за того, что страны ОПЕК не договорились о продлении договора на снижение объемов добычи нефти.