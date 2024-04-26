Шойгу: Россия достигнет всех целей СВО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что страна достигнет поставленных целей спецоперации, передает телеканал "360".

"Армия России продолжает вести специальную военную операцию эффективно. Ее цели будут достигнуты", – сказал глава ведомства.

Министр добавил, что полученный опыт позволяет развивать оборонную промышленность страны, оптимизировать боевую работу ВС РФ, а также совершенствовать систему подготовки военных кадров. Попытки Запада нанести РФ стратегическое поражение обречены на провал, заключил Шойгу.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия "добьется своего" в ходе спецоперации, несмотря на то что США поставляют Украине все более дальнобойные вооружения. По его словам, Вашингтон напрямую вовлечен в конфликт на Украине, но Россия не планирует отступать.

