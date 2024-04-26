26 апреля, 11:55Политика
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Подполье зафиксировало удар в Черниговской области у границы с Россией, где базировались украинские боевики. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег.
"Прилеты фиксировались возле границы с Брянской областью, где бандеровцы, имея особую наглость, начали скапливать силы и средства, надеясь вторгнуться со стороны Чернигова", – цитирует его РИА Новости.
Лебедев также добавил, что взрывы были слышны в населенных пунктах Заречье, Гремяч и Семеновском районе.
До этого подполье сообщило об ударе ВС РФ по железнодорожному составу украинской армии в Балаклее в Харьковской области. После произошедшего на место прибыли машины скорой помощи. При этом число раненых оставалось неизвестным.
ВС РФ поразили подразделения иностранных наемников в зоне спецоперации