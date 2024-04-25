Разведчик Чинкуини раскрыл число воевавших в ВСУ французских наемников

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Не меньше 75 французских наемников были убиты, ранены или вернулись во Францию с начала СВО на Украине сообщает РИА Новости со ссылкой на экс-сотрудника французской контртеррористической разведки Николя Чинкуини, который ищет информацию о французах, участвующих в боях на стороне Киева.

По его словам, в этом списке лица, которые идентифицированы точно либо под псевдонимами. Кроме того, туда вошли двое мужчин, которых власти Франции называют "волонтерами".

"Правительство представило их как "гуманитарных работников", сотрудников некой швейцарской НПО, но я убежден, что они были государственными агентами. Их существование открылось нам с их смертью 1 февраля", – заявил экс-разведчик.

Он подчеркнул, что у него есть информация и о других наемниках, участвовавших в боевых действиях на стороне Украине. Однако, как он заметил, о них пока не так много информации для публикации.

МИД Франции, несмотря на сообщения во французских СМИ, отрицает наличие в рядах ВСУ французских наемников, обвиняя Россию в дезинформации.

Ранее СМИ сообщали о том, что иностранные наемники едут воевать на стороне Украины в надежде на большие деньги, а семьи потом даже не могут вернуть их тела.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что войска РФ ударили по расположению украинских войск в подконтрольном Киеву городе Славянске, где могли быть французские наемники.