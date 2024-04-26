Подполье сообщило об ударе ВС РФ по поезду ВСУ в Балаклее в Харьковской области

Фото: Министерство обороны РФ

Армия России атаковала железнодорожную станцию в городе Балаклея в Изюмском районе Харьковской области в процессе высадки из поезда личного состава ВСУ. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Он уточнил, что удар был нанесен 25 апреля в 16:40.

"Сколько погибших и раненых – неизвестно, скорых много, все оцепили", – предупредил он.

Также, по его словам, в населенном пункте Удачное в ДНР была сорвана поставка боекомплектов, а в городе Смела Черкасской области во время прибытия военного состава произошел взрыв. При этом, как утверждает Лебедев, по станции в поселке Боровая в Харьковской области был тоже нанесен удар.

17 апреля Лебедев доложил об ударе российских войск по инфраструктуре порта в районе Одессы. Тогда, по его словам, дороги в сторону порта и набережной были оцеплены, пропускали только машины скорой помощи.

До этого он рассказал, что ВС РФ атаковали военный аэродром в пригороде Староконстантинова в Хмельницкой области. Лебедев уточнил, что на месте произошла детонация.

