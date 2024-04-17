Подполье сообщило об ударе по инфраструктуре порта в районе Одессы

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

По инфраструктуре порта в районе Одессы был нанесен удар, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, дороги в сторону порта и набережной оцеплены, пропускают только машины скорой помощи. При этом он отметил, что конкретных данных по поводу удара нет.

"Одесса прилет. В Южном прилет в портовую инфраструктуру, с большой детонацией и выбросом пламени", – сказал Лебедев.

До этого координатор подполья отмечал, что ВС РФ могли нанести удар по румынским наемникам. Цель находилась на территории подконтрольной украинским войскам Одесской области.

Ранее российские войска поразили дислокации иностранных наемников в Сумской области.