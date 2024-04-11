Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России (ВС РФ) ударили по местам скопления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории подконтрольной Киеву Одесской области. Среди погибших, предположительно, есть румынские наемники, сообщил в беседе с РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

"По сообщениям украинских каналов, велась работа ПВО. И, к сожалению, сразу пошли сообщения о гибели мирного населения из-за попадания украинского ПВО в АЗС", – добавил он.

Лебедев уточнил, что удары нанесли по накопительной станции через лиман от Ильичевска (с 2016 года – Черноморск), возле ветряков, что расположены рядом с Овидиополем.

Прошедшей ночью, с 10 на 11 апреля, несколько взрывов раздались в Киевской области Украины. ПВО ВСУ сработала также в Харьковской области, а после ударов некоторые районы Одессы оказались обесточены.