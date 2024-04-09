ТАСС: экс-депутат Норвегии Эйра объявлена в РФ в розыск за наемничество в ВСУ

Фото: flickr.com

Бывшего депутата Саамского парламента Норвегии из Финнмарка Сандру Эйру объявили в России в розыск за участие в боевых действиях на стороне ВСУ в качестве наемника. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Норвежка из интернационального легиона Украины Сандра Андерсен Эйра объявлена в международный розыск в рамках расследования уголовного дела об участии наемника в вооруженном конфликте", – рассказал собеседник агентства.

Он пояснил, что действия гражданки Норвегии классифицировали по части 3 статьи 359 УК РФ.

До этого Следственный комитет РФ объявил в розыск свыше 700 иностранных наемников, которые участвуют в боевых действиях в составе украинских вооруженных формирований. По данным ведомства, в рядах украинской армии есть наемники из Польши, Румынии, Новой Зеландии и других стран.

