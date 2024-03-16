Группу иностранных наемников уничтожили при ударе по санаторию в Одессе – СМИ

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Большая группа иностранных наемников была ликвидирована в результате ракетного удара по одесскому санаторию "Мрия". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

"На территории санатория "Мрия" в Одессе при ракетном ударе в пятницу уничтожены около 100 иностранных наемников и еще более 100 ранены", – отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что Следственный комитет РФ объявил в розыск свыше 700 иностранных наемников, которые участвуют в боевых действиях в составе украинских вооруженных формирований. СК вынес постановления о привлечении к ответственности граждан Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши и Румынии по статье "Наемничество".

До этого в СМИ писали, что на стороне ВСУ в боевых действиях участвуют более 20 тысяч иностранных наемников. Западное издание со ссылкой на украинских чиновников сообщало, что международный легион Украины включает более чем 50 национальностей.

Кроме того, депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявлял, что группа стран НАТО решила устроить заговор с целью легализовать присутствие своих солдат на Украине. По его словам, военнослужащие Альянса уже находятся на Украине, однако лишь в статусе наемников.



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