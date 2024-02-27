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Группа стран НАТО решила устроить заговор с целью легализовать присутствие своих солдат на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова депутата Госдумы от Севастополя, члена комитета по международным делам Дмитрия Белика.

Таким образом парламентарий прокомментировал заявление премьер-министра Словакии Роберта Фицо о том, что несколько стран Евросоюза и НАТО планируют на основе двусторонних соглашений направить военнослужащих на Украину.

По словам Белика, военнослужащие Североатлантического альянса уже находятся на Украине, однако лишь в статусе наемников.

"То, о чем говорит премьер Словакии, – это заговор некоторых стран с целью узаконить пребывание своих военнослужащих на территории Украины, и Фицо в этом заговоре участвовать не хочет", – подчеркнул депутат.

Белик считает, что премьер Словакии является одним из немногих западных лидеров, который готов бороться за интересы собственной страны, даже если на карту поставлена политическая карьера.

Парламентарий также выразил уверенность, что некоторым странам Европы уже неинтересен конфликт на Украине. По его словам, в победу Киева никто не верит, и выделять деньги на "заведомо безнадежное дело" также нет желания.

Ранее президент Польши Анджей Дуда после конференции по поддержке Украины в Париже заявил, что страны НАТО разошлись во мнениях относительно возможности отправить своих солдат в зону конфликта.

Французский лидер Эммануэль Макрон подтвердил, что членам Альянса не удалось прийти к консенсусу об отправке сухопутных войск Запада на Украину, однако он не стал исключать подобной возможности в будущем.

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